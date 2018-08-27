taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.15245
Euro
7.1875
Altın
1209.105
Borsa
91284.04

Hulusi Akar: Huzur içindeki günler yakın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede huzur dolu günlerin yakın olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 21:53..
  1. Haberler
  2. Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte 21 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 25 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ile kuvvet komutanları şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında baba Mahmut, kardeşi Ensar Dağlı’ya başsağlığı dileklerini iletti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından taziye çadırında dua edildi. Hulusi Akar, Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra şehidin annesi Aysel Dağlı'ya taziyelerini bildirdi.

"BİRLİĞİMİZ İÇİN TSK GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanı şunları söyledi; "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

Hulusi Akar: Huzur içindeki günler yakın VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

119
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

190
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

182
Kılıçdaroğlu, oğlunun seçtiği düğün mekanını veto etti

Kılıçdaroğlu, oğlunun seçtiği düğün mekanını veto etti

122
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

180
Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

138
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM