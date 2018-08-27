Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte 21 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 25 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ile kuvvet komutanları şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında baba Mahmut, kardeşi Ensar Dağlı’ya başsağlığı dileklerini iletti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından taziye çadırında dua edildi. Hulusi Akar, Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra şehidin annesi Aysel Dağlı'ya taziyelerini bildirdi.

"BİRLİĞİMİZ İÇİN TSK GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanı şunları söyledi; "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

Hulusi Akar: Huzur içindeki günler yakın VİDEO