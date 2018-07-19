Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının kek ziyafeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandıracak kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, sahaya indi.

Akar ve komutanlar, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde de birçok kez bölgeye giden Bakan Akar'ın üzerinde bu kez takım elbise vardı.

KEK İKRAMI

Mehmetçik'e moral, terör örgütlerine gözdağı veren Hulusi Akar, konuşması sırasında beraberinde götürdüğü keki keserek askerlere ve komutanlara ikram etti.