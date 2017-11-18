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Hulusi Akar konuştu Amerikalıların yüzü asıldı

Genelkurmay Başkanı Akar'ın Kanada'da katıldığı forumda ABD'nin ikiyüzlülüğünü anlatması üzerine salondakilerin yüzü bir anda düştü.

18.11.2017 - 16:49
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Hulusi Akar konuştu Amerikalıların yüzü asıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada'da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasını İngilizce yapan Orgeneral Akar, Suriye'de Amerika'nın terör örgütleriyle yaptığı iş birliğini tek tek anlattı.

KOMUTAN KONUŞTUKÇA...

Terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını anlatan Akar, teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizdi.

Komutan'ın bu sözleri üzerine salondaki Amerikalıların yüzü asıldı. O anlar, objektiflere de yansıdı.

Hulusi Akar konuştu Amerikalıların yüzü asıldı

TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAHLAR..

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak terör örgütlerinin etkilerini azalttık, vatandaşlarımızın güvenliğini sağladık. Ne yazık ki bazı müttefiklerimizin terör örgütlerine silah temin ettiklerini görmek üzün vericiydi. Buradaki silahlar Türk vatandaşları aleyhine kullanıldı. Terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle gerçekleştirilmesinin mantığını anlayamamaktayız. YPG'nin de DEAŞ ile birlikte hareket ettiğini gördük. DEAŞ'ın İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur." diye konuştu.

Hulusi Akar konuştu Amerikalıların yüzü asıldı VİDEO

Hulusi Akar konuştu Amerikalıların yüzü asıldı

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