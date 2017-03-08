Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG uyarısı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da gerçekleşen üçlü toplantıda, Akar'ın, YPG ile işbirliği mesajlarından rahatsızlık duyduğunu ilettiği belirtildi.

T24'ün haberine göre; Sahada askeri birliklerin birbirlerine yakın hale gelmesiyle irtibat mekanizmalarının daha etkili çalışması ele alındı.

YPG'YE NET TAVIR

Türk tarafı, ABD ve Rusya’dan gelen, PYD/YPG ile işbirliğine destek veren ve hatta daha da ileriye götürüleceğine dair verilen mesajlardan duyulan rahatsızlığı net şekilde ortaya koydu.

MENBİÇ GERÇEK SAHİPLERİNE BIRAKILMALI

Zirvede Orgeneral Akar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ısrarla vurguladı, 'Suriye’nin bütünlüğü içinde Menbiç’in gerçek sahiplerine bırakılması' gerektiğini dile getirdi.

Akar’ın, Menbiç’te herkesin bayrak dalgalandırmasının doğru bir yaklaşım olmadığı mesajı verdiği de öğrenildi.

Olası Rakka operasyonunda, TSK ve ABD birliklerinin ÖSO güçleri ile birlikte Akçakale’den girip PYD bölgesi içinde açılacak koridorla Tel Abyad üzerinden Rakka’ya inmesi, Peşmergenin de doğudan batıya sarkarak destek vereceği senaryonun da konuşulduğu ileri sürüldü.

ABD İÇİN BİR BEDELİ OLUR

Öte yandan Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, devam eden toplantının olası sonuçları hakkında “Resmin tamamını değiştirebilir.” dedi. İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca, Rakka operasyonuyla ilgili “Bu aşamada ne olacağını bilmiyoruz, ancak ABD bu operasyonu Türkiye ile değil YPG ile yapacak gibi duruyor. Operasyon bu şekilde gerçekleştirilirse ABD-Türkiye ilişkileri için bir bedeli olur. YPG terör örgütüdür ve bunu her platformda dile getiriyoruz.” dedi.