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Hulusi Akar'dan FIR hattı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, FIR Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 16:13..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akar "Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir." dedi.

Hulusi Akar'dan FIR hattı açıklaması

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz.

SURİYE'NİN KUZEYİ

Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz.

FIR HATTI NEDİR?

Türkçesi Uçuş Bilgi Bölgesi karşılığına gelen 'Flight information region', İçinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş bir hava sahasıdır.

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