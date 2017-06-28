Hülya Avşar: Kadın istemediği zaman aldatılmaz

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından Feraye Tanyolaç’la aldatılan Avşar Kızı, ihanetin nedenlerini açıklarken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"EN BÜYÜK MADALYAYI BEN KAZANDIM"

Avşar Kızı, "Güzel kadınlar da aldatılır" konusuna hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Aldatılmakla ilgili en büyük madalyayı kendisinin kazandığını söyleyen ünlü isim ardından şunları ekledi: "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor. İlgi, sevgi, o anki eşinle paylaşımın falan vs… Güzel kadınlar da aldatılabiliyor. Bunun nedeni yanındaki adam ona ders mi vermek istiyor bilmiyorum ama bu çok derin bir konu… Ama aldatılır…"