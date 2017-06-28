taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5195
EURO
4,0018
ALTIN
141,64
PETR
46,5600

Hülya Avşar: Kadın istemediği zaman aldatılmaz

Hülya Avşar, ‘Güzel kadınlar da aldatılır’ tartışmasına hemcinslerinin dikkatini çeken bir açıklama getirdi.

28.06.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Magazin

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından Feraye Tanyolaç’la aldatılan Avşar Kızı, ihanetin nedenlerini açıklarken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"EN BÜYÜK MADALYAYI BEN KAZANDIM"

Avşar Kızı, "Güzel kadınlar da aldatılır" konusuna hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Aldatılmakla ilgili en büyük madalyayı kendisinin kazandığını söyleyen ünlü isim ardından şunları ekledi: "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor. İlgi, sevgi, o anki eşinle paylaşımın falan vs… Güzel kadınlar da aldatılabiliyor. Bunun nedeni yanındaki adam ona ders mi vermek istiyor bilmiyorum ama bu çok derin bir konu… Ama aldatılır…"

Hülya Avşar: Kadın istemediği zaman aldatılmaz

İlginizi Çekebilir
Michael Nyqvist kansere yenik düştü
İsveçli aktör Michael Nyqvist, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti.
Deniz Akkaya meşhur beach'lerden şikayetçi
Çeşme ve Bodrum'daki meşhur beach'lerde insan kokusunun olmadığı görüşünü savunan Deniz Akkaya, "Egolar kokar çünkü" dedi.
Demet Akalın sahnede nüfus kağıdı sordu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, nüfus cüzdanını gösterene hediye verdi.
Şükran Ovalı'dan Asena Atalay'ı kızdıracak paylaşım
Bayram tatilini fırsat bilen Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti tatile çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

311
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

68
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

30
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

38
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

16
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

98
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM