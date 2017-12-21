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Hülya Avşar: Ülkeyi terk ediyorum

Hülva Avşar, 'hamileyim' esprisinin ciddiye alınmasına çok şaşırıdığını söyledi.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 09:13..
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‘Acı Tatlı Ekşi’nin galasına katılan Hülya Avşar, geçen günlerde "Hamileyim" diye şaka yaptığını ve herkesin buna inandığını söyledi.

"GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

Hülya Avşar, “İnsanların bunu ciddiye aldığına inanamıyorum. Gerçek olduğunu sandılar. Tebrik telefonları geldi. Ben artık bu ülkeyi terk ediyorum.” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hülya Avşar geçen günlerde bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Hülya Avşar bir muhabirin "Müjde var mı?" sorusuna şaka yaparak "Hamileyim" cevabını verdi.

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