İbrahim Tatlıses, eski dostu Hülya Avşar'ın konuğu olarak Ayvalık'a gitti. Bir dönem Hülya Avşar ile Sibel Can'ın en kötü döneminde kendisini sık sık arayıp sorduğunu vurgulayan İbrahim Tatlıses, "Dost bildiklerimden aynı samimiyeti ne yazık ki göremedim. Tarkan bilmem ne, hepsine güle güle dedim" dedi.

"İBRAHİM BEY BİZİ ONURLANDIRDI"

Sağlığının iyi olduğunu kaydeden İbrahim Tatlıses, "Süperim çok şükür" dedi. İbrahim Tatlıses'in eskisi gibi sağlıklı ve enerjik görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hülya Avşar ise, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İbrahim bey bizi onurlandırdı. Bir anda karşımda görünce inanamadım önce... İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır. Bugün de bizi onurlandırdı. Bizde ailecek kendisini 'Nasıl ağırlasak?' diye delirmiş vaziyetteyiz" dedi. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yâd ediyoruz" sözlerine "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir" diye cevap verdi.

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu ViDEO