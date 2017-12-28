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Hülya Avşar: Zehra'ya güveniyorum

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 07:32..
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Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra’yla İstinye Park’ta yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, hamileyim esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi: “Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de ‘Ülkeyi terk edecekmiş’ dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım!”

Hülya Avşar: Zehra'ya güveniyorum

"GENÇLİĞİNDE YAPSIN"

Kızı Zehra hakkında da konuşan Avşar, “Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum. Zehra'ya her konuda güveniyorum”

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