taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8239
EURO
4,6758
ALTIN
163,69
PETR
68,8300

Hülya Avşar'dan itiraf

Hülya Avşar, 8 yıldır neden hayatına kimseyi sokmadığını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 07:28..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hülya Avşar'dan itiraf

54 yaşındaki Hülya Avşar ''8 yıldır yalnızsınız. Yeni bir aşk istemiyor musunuz?'' sorusuna cevap verdi.

"KRİTERLERİME UYGUN BİRİ ÇIKMADI"

Avşar, ''İç huzurumu ve düzenimi bozmak istemiyorum. Yeni bir aşk için çok üşeniyorum. Tam adım atacak gibi oluyorum, son anda vazgeçiyorum.''

Sanırım istediğim kriterlerde biri karşıma çıkmadı'' dedi.

Hülya Avşar 11 yıl evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti üzerine Eylül 2005'te boşanmıştı. 2006-2010 arasında iş adamı Sadettin Saran ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Hülya Avşar'dan itiraf

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

62
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

244
Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

140
Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

53
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

50
Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

39
Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM