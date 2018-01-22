Hülya Avşar'dan itiraf

54 yaşındaki Hülya Avşar ''8 yıldır yalnızsınız. Yeni bir aşk istemiyor musunuz?'' sorusuna cevap verdi.

"KRİTERLERİME UYGUN BİRİ ÇIKMADI"

Avşar, ''İç huzurumu ve düzenimi bozmak istemiyorum. Yeni bir aşk için çok üşeniyorum. Tam adım atacak gibi oluyorum, son anda vazgeçiyorum.''

Sanırım istediğim kriterlerde biri karşıma çıkmadı'' dedi.

Hülya Avşar 11 yıl evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti üzerine Eylül 2005'te boşanmıştı. 2006-2010 arasında iş adamı Sadettin Saran ile büyük bir aşk yaşamıştı.