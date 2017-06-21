Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Merkeze alınan valiler arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

15 TEMMUZ POZU

Kanlı darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Sakarya Valisi olarak görevde bulunan Vali Coş, objektiflere silahla poz vermişti.

GÖREVE GELİŞİ

Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valiliği görevini 9 Haziran 2014 tarihinden beri sürdürüyordu.

MERKEZ VALİSİ NE YAPAR

Kararnameyle valilerin alındığı 'merkez' İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Aktif çalışmaları söz konusu olmayan merkez valilerinin özlük haklarına ve maaşlarına dokunulmuyor.

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına da geliyor.

MERKEZE ÇEKİLEN VALİLER