taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5454
EURO
3,9471
ALTIN
142,07
PETR
45,8800

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Valiler kararnamesinde merkeze alınan 20 il valisi arasında Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

21.06.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. Gündem
Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Merkeze alınan valiler arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

15 TEMMUZ POZU

Kanlı darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Sakarya Valisi olarak görevde bulunan Vali Coş, objektiflere silahla poz vermişti.

GÖREVE GELİŞİ

Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valiliği görevini 9 Haziran 2014 tarihinden beri sürdürüyordu.

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

MERKEZ VALİSİ NE YAPAR

Kararnameyle valilerin alındığı 'merkez' İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Aktif çalışmaları söz konusu olmayan merkez valilerinin özlük haklarına ve maaşlarına dokunulmuyor.

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına da geliyor.

MERKEZE ÇEKİLEN VALİLER

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

İlginizi Çekebilir
Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı
Eski Meclis Başkanı Arınç, Ankara'da açacağı ofiste arabuluculuk yapmaya başlayacağını açıkladı.
Japonya vatandaşı terör örgütü YPG'ye katıldı
PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında Japonya vatandaşının da çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında
Başbakan Binali Yıldırım'ın Atina'da yaptığı açıklamalar, Yunan basınında tartışmaların başlamasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP'ye, "Bu yürüyüşteki seviye kaybı her geçen gün artıyor." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

124
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

39
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

109
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

31
Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

34
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

126
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM