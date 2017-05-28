Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kılık değiştirdi

Seyfi Dursunoğlu Maylo markasının yeni reklam filminde yaşlı bir kadın olarak kamera karşısına geçti.

Türkiye'nin Huysuz Virjin olarak tanıdığı usta şovmen, "Her zaman mesleğime saygı duydum, halen de öyle devam ediyorum. Bu benim izleyicilerime, işime olan sevgimden kaynaklanıyor" dedi.

Önce fularını başını bağlayan Seyfi Dursunoğlu “Bu şu anki halim” dedi. Sonra bağlama şeklini değiştirip “Bu da 90 yaşındaki Huysuz” diye konuştu.

SURVİVOR'A GİTMEK İSTİYOR

‘Survivor’a gitmek istediğini söyleyen Seyfi Dursunoğlu, “Program benim yüzümden 2 haftada yayından kalkar. Ayrıca yanımda 1.90’lık esmer çocuklar isterim. Mahsun Kırmızıgül olabilir” dedi.