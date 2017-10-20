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İbadi, ordusunun Erbil'e girmesine izin vermedi

Irak Başbakanı İbadi, Irak Ordusu'na "Erbil sınırını geçmeyin" talimatı verdi.

20.10.2017 - 14:48
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Irak Ordusu ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı.

Irak güçleri ağır toplarla mevzileri vururken Peşmergeler de karşılık verince çatışma şiddetlendi.

Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü. Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.

İbadi, ordusunun Erbil'e girmesine izin vermedi VİDEO

"SINIRI GEÇMEYİN" TALİMATI

Irak Başbakanı İbadi, Irak Ordusu'na "Erbil sınırını geçmeyin" talimatı verdi.

IKBY'DEN "İRAN TOPÇU BİRLİĞİ SALDIRIYOR" İDDİASI

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Komutanlığı bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın verdiği ABD yapımı silahlarla Altunköprü mevkiinde Peşmerge mevzilerini sabah saat 8'den itibaren bombalamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

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