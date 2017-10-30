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İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'ye giden petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolün sağlanması gerektiğini söyledi.

30.10.2017 - 02:40
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İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

Bazı basın organlarının Irak ordusunun öldürülmesi yönünde algı operasyonu yaptığını dile getiren Irak Başbakanı Haydar el İbadi, krizin derinleşmemesi için ise yapılması gerekenleri anlattı.

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

"BAZI BASIN ORGANLARI ÖLDÜRMEYE TEŞVİK EDİYOR"

İbadi, "Federal güçlerin, ülke geneline ve Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlaması gerekir. Bu gerçekleşmezse kriz derinleşir" ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bu konuda hızlı davranmadığını kaydeden İbadi, kan akıtılmasını ve durumun kötüleşmesini istemediklerini anlatarak, "IKBY hükümeti ve Erbil'deki bazı partizan basın organları Irak güçlerini öldürmeyi teşvik ediyor" ifadelerine yer verdi.

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

"TEK BİR VATANDA BARIŞÇIL ŞEKİLDE YAŞAMALIYIZ"

İbadi, "Tüm Iraklıların tek bir vatanda barışçıl şekilde yaşamalarına önem veriyoruz. Bu da durumun kötüleşmesini engelleyecek caydırıcı Irak gücü olmadan gerçekleşmez" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Bakan Johnson da İbadi hükümetinin adımlarını desteklediklerini aktararak, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin konuyla ilgili diyaloğa geçmeyi arzuladığını bildirdi.

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