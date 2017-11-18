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İbadi'ye benzeyen Erbilli

Irak Başbakanı İbadi'ye benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Şeyh Nureddin İsmail, halkın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

18.11.2017 - 12:41
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Erbil'de yaşayan Şeyh Nureddin İsmail, Irak Başbakanı Haydar İbadi'ye olan benzerliğiyle halkın ilgisini çekiyor.

DURUMDAN MEMNUN

Vatandaşların kendisiyle sık sık fotoğraf çektirdiğini ifade eden İsmail, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Çok normal bir şey. Hiçbir sorun yok. Halkın memnun olduğu durumdan ben de memnunum. Benim için çok normal bir durum." ifadelerini kullandı.

İbadi'ye benzeyen Erbilli

"İLK TEPKİ DOSTLARIMDAN GELMİŞTİ"

Sokakta benzerliğin etkisini görmeye başladığını belirten İsmail, "Haydar İbadi’nin 2014’te Irak Başbakanı seçilmesinden sonra benzerlik dikkat çekmeye başladı. İlk tepki çevrem ve dostlarımdan gelmişti. Sonra sokakta da bunun etkilerini görmeye başladım." diye konuştu.

İbadi'ye benzeyen Erbilli

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