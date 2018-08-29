İBB 7 ayda 110 ülkeden 5 bin yabancı misafir ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarını tanıtmak, insanları bilgilendirmek amacıyla 1995 yılından bu yana “Beyaz Gezi” düzenliyor.

Vatandaşların beğenisini kazanan gezi programına İstanbul’a gelen yabancı misafirler de yoğun ilgi gösteriyor.

Bu yılın ilk 7 ayında 5 kıta, 110 farklı ülkeden aralarında bürokratların da yer aldığı 5 bin yabancı misafir “Beyaz Gezi” programına katıldı.

İBB'NİN ÇALIŞMALARI ANLATILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile İBB’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aktarıldı. İSKİ, İETT ve İBB iştiraklerinin çalışmaları uzmanlar tarafından yabancı misafirlere anlatıldı. Plan ve projelerle ilgili karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

REHBERLİK EŞLİĞİNDE İSTANBUL TURU

Yabancı misafirlere İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. Uzman rehberler eşliğinde Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kariye Müzesi, Ayasofya gibi tarihi yerler hakkında detaylı bilgi verildi.

JAPONYA’DAN BREZİLYA’YA KADAR MİSAFİRLERİN GÖZDESİ OLDU

Beyaz Gezi programına en fazla katılım bin 105 kişi ile Bosna-Hersek’ten oldu. Japonya’dan Brezilya’ya, Malezya’dan Kanada’ya kadar 5 kıta 110 ülkeden 5 bin yabancıya İstanbul’un tanıtımı yapıldı. Beyaz Gezi’ye son 7 ayda yabancı misafirlerin yanı sıra 105 bini aşkın vatandaş da katıldı.

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİLİĞİ YAPACAKLAR

Yabancı misafirler gezi programı süresince İstanbul’un sahip olduğu birbirinden farklı kültürel zenginliğe, tarihi mirasa karşı hayranlıklarını dile getirdi. Bu mirasın yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için İBB’nin restorasyon projeleri ve kültürel bilinçlendirme faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Gezide edindikleri bilgiler sayesinde artık İstanbul’un “Gönüllü Kültür Elçisi” olduklarını belirterek kendi ülkelerindeki vatandaşlarının da bu güzellikleri görmek için İstanbul’a gitmelerini tavsiye edeceklerini söyledi.