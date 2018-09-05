İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi

1 Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlar, vatandaşı hizmetle tanıştırdı. Bölgede her cadde ve sokağa asfalt döküldü.

2 Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurguladı.

3 Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali 2019'da yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, MHP ile ittifaka olumlu yaklaşabileceğini söyledi.

4 Deniz Akkaya: Sevgilim benim kanatsız meleğim Eski manken Deniz Akkaya, sevgilisine 'kanatsız meleğim' diye seslendi.

5 Sahte kimliğin sahibi de aranan şahıs çıkınca yakalandı 3 ayrı suçtan aranan E.K., tatil için gittiği otelde yakalanmamak için kimliğini kullandığı ortağının da aranan şahıs çıkması sonucu, yakayı ele verdi.

6 CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız Daha önce kaybettiği seçimlerle ilgili olarak "Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili, bu seçimlerde öncelikli hedeflerinin büyükşehirler olduğunu açıkladı.