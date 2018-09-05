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İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi

İBB Kabataş Martı Projesi'nin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı, projenin iptal edilmesi söz konusu değildir denildi.

DHA | 05.09.2018 - 01:08..
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İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi’nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

"EN KISA SÜREDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK"

Açıklamada "Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır." denildi.

İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi

PROJE İPTAL EDİLMEDİ

İBB yetkililerince yapılan açıklamada ayrıca, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır." ifadeleri yer aldı.

İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi VİDEO

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