İBB Kıbrıs kahramanlarını unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kıbrıs Barış Harekâtının 44. yıl dönümünde Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarını unutmadı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünde gaziler ve şehit yakınları düzenlenen yemekli boğaz turunda bir araya geldi.

KIBRIS GAZİLERİ ANILARINI ANLATTI

270 gazi ve şehit yakının katıldığı programda Kıbrıs gazileri yemeğin ardından anılarını anlattı. Kıbrıs gazileri, 44 yıl önce Türkiye’nin Kıbrıs'a yönelik yaptığı harekatın adada yaşayan Türk ve Rumların EOKA örgütünden korunması amacıyla yapıldığını hatırlattılar.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE BAYRAKLAR ASILDI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yılı anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayrağı asıldı. Gaziler ve şehit yakınları bu hassasiyetten dolayı duygulandıklarını ifade ettiler.

ÖZEL HEDİYELER VERİLDİ

Konuşmaların ardından fotoğraf çektiren gazilere Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili özel hediyeler takdim edildi.

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren Kıbrıs gazileri ve şehit yakınları program için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB çalışanlarına teşekkürlerini iletti.