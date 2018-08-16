İBB Kurban Bayramı'na hazır

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kurban kriz masası oluşturuldu. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm ilgili birimleri kurban bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat nöbette olacak.

ALO 153 KURBAN HATTI KURULDU

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 153 üzerinden ihbar ve bilgilendirme hattı kuruldu. 24 saat açık olacak hat ile vatandaşların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilecek. Ayrıca vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyaz Masa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi bayram süresince görevde olacak.

BOĞAZ ÇEVRESİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI

Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Boğaz çevresi ve dere kenarlarında olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı tedbirler alıyor. Boğaz çevresi hem karadan hem de denizden sıkı denetimde tutulacak. Bölge halkı anonslar ve bilgilendirme afişleriyle uyarılacak. Olumsuz görüntülerin yaşanmasına sebep olanlara cezai yaptırım uygulanacak. Zabıta Daire Başkanlığı, izinsiz kurban satış ve kesim yapılmaması için sıkı denetim yapacak. İzinsiz satış ve kesimler önlenecek. İSKİ de gerekli tüm önlemleri alacak.

MODERN VE TEMİZ KURBAN ALANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kurdu. Modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakımlar titizlikle yürütülüyor. Toplam 265 bin metrekarelik alana sahip İBB Kurban Satış ve Kesim alanları 14.946 büyükbaş hayvan ve 2700 küçükbaş hayvan kapasiteli. Ayrıca 22 büyükbaş hayvan kesim ünitesi ve 5 küçükbaş hayvan kesim ünitesi vatandaşlara hizmet veriyor. İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3, kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy) olmak üzere alanların toplamı 265 bin metrekare.

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI DENETLENİYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 ekip (2 veteriner hekim ve zabıta) kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili denetimlerde bulunuyor. Ekipler alanların teknik ve hijyenik açıdan kriterlere uygun olup olmadığını bayram öncesi ve sonrası boyunca denetleyecek. Kaçan kurbanlıkların yakalanması için 15 ayrı ekip oluşturuldu. İkişer kişiden oluşan ekipler ALO 153’e gelen kaçan kurbanlık ihbarlarına ücretsiz olarak müdahale edecek, hayvan yakalanarak sahiplerine teslim edilecek.

İBB KURBAN UYGULAMASI YAYINDA

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması oluşturuldu. Telefonlarına uygulamayı indiren vatandaşlar, küpe kontrol, kurban ve adak satış yeri, kurban ve adak kesim yeri, kurban hakkında, ihbar hattı gibi hizmetlere kolay erişim imkanı bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.000 adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara bir milyon hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı. İBB Satış ve Kesim Alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler sağlanıyor.

İETT’DEN, KESİM MERKEZLERİNE KOLAY ULAŞIM İÇİN ÖZEL SEFERLER

İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenledi. Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlayacak.

İBB satış ve kesim alanları belli oldu. Buna göre kurban satış alanları şu şekilde;

EYÜPSULTAN (ALİBEYKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bul. İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜPSULTAN

KAPASİTE: (11.200 metrekare) 1470 Büyükbaş Hayvan – 360 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

BAŞAKŞEHİR (KAYAŞEHİR) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kayabaşı Mah. 17. Bölge Kayaşehir\BAŞAKŞEHİR

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2244 Büyükbaş Hayvan – 1040 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

AVCILAR (YEŞİLYURT) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Bahçeşehir - Esenyurt yolu Doğa Parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

KAPASİTE: (18.000 metrekare) 900 Büyükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)

ARNAVUTKÖY (HARAÇÇI)

KURBAN SATIŞ ALANI ADRES: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

KAPASİTE: (10.000 metrekare) 1200 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)

ÇATALCA (KESTANELİK)

KURBAN SATIŞ ALANI ADRES: Kestanelik Mah. Gül Sokak ÇATALCA

KAPASİTE: (8.810 metrekare) 1050 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 1 (Büyükbaş)

BÜYÜKÇEKMECE (ÇAKMAKLI) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Çakmaklı Mah. Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı\BÜYÜKÇEKMECE

KAPASİTE: (12.000 metrekare) 2000 Büyükbaş Hayvan – 1000 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

ATAŞEHİR (FERHATPAŞA) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Ferhatpaşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

KAPASİTE: (35.000 metrekare) 1122 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Paşaköy Mah. Barajyolu Cad. \SANCAKTEPE

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2500 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 3 (Büyükbaş)

PENDİK (KURNAKÖY)

KURBAN SATIŞ ALANI ADRES: Kurna Mah. Kurtdoğmuş Yolu Cad.\PENDİK

KAPASİTE: (60.000 metrekare) 2460 Büyükbaş Hayvan – 300 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)