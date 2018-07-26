İbrahim Kalın, ABD'nin tehditlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Brunson'ın serbest kalmazsa ekonomik yaptırım uygularız açıklamasına cevap verdi.

"FETÖ KONUSUNDA HİÇBİR ADIM ATMADILAR"

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir” ifadelerine yer verdi.