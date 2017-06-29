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İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

29.06.2017 - 18:28
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, G-20 liderler zirvesi öncesi Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'YE DERS VERMEYE KALKANLAR..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, “Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa’da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir." dedi.

"BU DAVRANIŞLAR DOSTLUK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMAZ"

İbrahim Kalın ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerini kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

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