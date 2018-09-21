İbrahim Kalın'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teröristlere yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kalın: Operasyonlar kararlılıkla devam edecek VİDEO

MİT OPERASYONLARI

"MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Kalın "Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Münbiç'te ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Yakında müşterek eğitim de devreye girecek.

(İdlib'de) Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor.

Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz.

(İdlib'deki 12 gözlem noktası) Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edilecek.

MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edecek.

TÜRKİYE'YE KARŞI SUÇ İŞLEYENLER ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARTILACAKTIR

Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur.

Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır.



Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez."