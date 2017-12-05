İbrahim Kalın'dan Kudüs yorumu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Kalın, haberlerin endişe verici olduğunu ve böyle bir gelişmenin yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacağını söyledi.

Kalın şunları söyledi:

"ENDİŞE VERİCİ"

"ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı haberleri, son derece endişe vericidir. Bu, Kudüs’ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünün korunması hayati önemi haizdir."