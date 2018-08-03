İbrahim Kutluay: Mutluyum, huzurluyum

Ayrılık kararları gündeme bomba gibi düşen Demet Şener ve İbrahim Kutluay cephesinde sular bir türlü durulmuyor.

KUTLUAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkarak ilginç açıklamalar yapan Demet Şener'e cevap gecikmedi. Bir mekan çıkışı Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, Şener'in açıklamalarına ve ayrılık süreciyle ilgili sorulara açıklık getirdi.

İbrahim Kutluay: Her söylenen şeye cevap veremem İZLE



"AYRI ODALARDA KALDIK"

Şener'in açıklamalarına tepki gösteren Kutluay, “Her söylenen şeye cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmez. 'Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık', bu tarz açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı, açıklamayı yapan Demet Hanım.” dedi.

"GAYET MUTLU VE HUZURLUYUM"

Kutluay, “Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için çok konuşmamayı tercih ediyorum. Bir kez açıklama yaptım daha fazla konuşmayı doğru bulmuyorum. Gayet mutlu ve huzurluyum.” diye konuştu.