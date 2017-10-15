İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küsülür mü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, radikal bir karar alarak İstanbul'dan İzmir'e taşındı.

Tatlıses'in İstanbul'dan taşınması üzerine farklı iddialar ortaya atıldı.

Çıkan magazin haberlerinde; Tatlıses'in sanat camiasında yaşadığı küslükler olduğu belirtildi.

"ÇOK KIRILDIM, ASLA DÜZELMEYECEK"

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a dönmeyeceğini belirten ünlü sanatçı, "Bazı kişilere küstüm, çok kırıldım ve bu asla düzelmeyecek.

"İSTANBUL'A KÜSÜLÜR MÜ?"



İstanbul'a küsmedim. İstanbul'a küsülür mü? Sanat camiasından kimseye kırılmadım. Hepsi dostluklarını yaptı, adamlıklarını yaptı." diye konuştu.