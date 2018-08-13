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İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğumu bekliyorum

Açıklamalarıyla yine şaşırtan İbrahim Tatlıses, yine çocuk istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 13:11..
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SS

Kanal D’nin yeni sohbet programı “4 Kadın Zamanı” bugün ilk bölümü ile ekrana geldi. Seda Akgül, Hande Ataizi, Eylül Öztürk ve Derya Tuna’nın yer aldığı programa İbrahim Tatlıses telefonla bağlandı.

"İDO ÇOK KİBAR"

Eski eşinin her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Oğlu İdo hakkında da konuşan Tatlıses şunları söyledi; "İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor. Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana ‘yok baba o büyük, ayıp olur’ diyor. Bunu ben de Derya Tuna’da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk.

"ÇOCUK DEFTERİNİ KAPATMADIM"

Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye… Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir."

İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğumu bekliyorum


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