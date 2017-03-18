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İçerde dizi setinden kaçak tarihi eser çıktı

Çağatay Ulusoy ve Bensu Soral'ın başrollerde olduğu "İçerde" dizisinin Hasköy'deki setine önceki gün polis operasyon düzenledi.

18.03.2017 - 08:40
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Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, düzenli takip ettikleri “İçerde” dizisindeki önemli bir detayı atlamadı.

DİZİYİ İZLERKEN KAÇAK TARİHİ ESERİ GÖRDÜLER

Polisler, Çetin Tekindor’un canlandırdığı mafya babası Kebapçı Celal’in mekanı olarak gösterilen Beyoğlu Hasköy’deki restoranın önündeki bazı eşyaların tarihi eser olabileceğinden şüphelendi.

AMFORAYA EL KOYULDU

Önceki gün düzenlenen operasyonda bir adet amforaya el koyulurken, tarihi eser oldukları değerlendirilen üç obje yerinde bulunamadı. Amfora, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü.

BİZANS DÖNEMİNE AİT VE BİN YILLIK

Müze uzmanları, bunun Bizans dönemine ait ve bin yıllık olduğu yönünde rapor verdi.

İçerde dizi setinden kaçak tarihi eser çıktı

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