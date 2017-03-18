İçerde dizi setinden kaçak tarihi eser çıktı

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Levent Üzümcü yine nefret kustu

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Gebze'de PKK'ya ait olduğu düşünülen 40 milyon lira değerinde 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sneijder, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve gelecek sezon da Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

Türkiye'nin mega projelerine karşı takoz olmaya çalışanlar, Çanakkale Köprüsü'nün temel atma gününde yine ortaya çıktı.

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Ebru Şallı, büyük oğlu Pars'ın kendisini nasıl kıskandığını anlattı.

Ebru Şallı: Oğlum bana evlenme teklif etti

İzmir'de iki kadın doktorun dedikodu kavgası hastaneyi ayağa kaldırdı.

Referanduma 1 aydan az bir zaman kala liderlerin mitingleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu Evet oyu kullananları vebal almakla uyardı.

1 Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

2 Fransız bakanın eflatun çorapları G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

3 THY uçuş rakamlarını açıkladı Türk Hava Yolları, bu yılın ilk iki ayında 8.2 milyon yolcu taşıdı.

4 Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü Moody's referandumn öncesi yine devrede: Türkiye'nin kredi notunu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdiler.

5 Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı 7 otomobil, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

6 AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’dan platformlarında dolandırıcılık ve sahtekarlıkları önlemelerini istedi.