İçerde dizi setinden kaçak tarihi eser çıktı

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, düzenli takip ettikleri “İçerde” dizisindeki önemli bir detayı atlamadı.
DİZİYİ İZLERKEN KAÇAK TARİHİ ESERİ GÖRDÜLER
Polisler, Çetin Tekindor’un canlandırdığı mafya babası Kebapçı Celal’in mekanı olarak gösterilen Beyoğlu Hasköy’deki restoranın önündeki bazı eşyaların tarihi eser olabileceğinden şüphelendi.
AMFORAYA EL KOYULDU
Önceki gün düzenlenen operasyonda bir adet amforaya el koyulurken, tarihi eser oldukları değerlendirilen üç obje yerinde bulunamadı. Amfora, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü.
BİZANS DÖNEMİNE AİT VE BİN YILLIK
Müze uzmanları, bunun Bizans dönemine ait ve bin yıllık olduğu yönünde rapor verdi.