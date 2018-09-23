İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.
SİMÜLASYONU DENEDİ
Festival alanındaki standları tek tek gezen Soylu, burada alanlarda kurulan V-AR teknolojili simülasyonları denedi. Gözlük takarak 3D deneyim yaşayan Soylu, yerli teknolojileri farklı bir biçimde denemiş oldu.
Bakan Soylu Bayraktar SİHA'yı yönetti VİDEO
İHA KULLANDI
Soylu'nun ziyaretindeki bir diğer durak da Bayraktar İHA'larının sergilendiği alan oldu. Soylu burada Özellikle Afrin'de kullanılan ve terörle mücadelede büyük bir güç olan Bakyar İHA'ları kullandı, teknik detaylara ilişin bilgiler aldı.
YERLİ HELİKOPTERE DENETİM
Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri olan T-625'in de kokpitine geçen Soylu, burada denetimler yaptı, yeni helikopteri yerinde inceledi.
ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.
Soylu, Bayraktar İHA'nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra "İnsansız Sualtı Sistemleri"nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.
"TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARIYIZ"
Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde "umut", gözünde "aydınlık" olduğunu ifade eden Soylu, "Allah'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, orta okulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu.
Festival kapsamında yapılan İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul Gedik Üniversitesi ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.