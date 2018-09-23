İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.

SİMÜLASYONU DENEDİ

Festival alanındaki standları tek tek gezen Soylu, burada alanlarda kurulan V-AR teknolojili simülasyonları denedi. Gözlük takarak 3D deneyim yaşayan Soylu, yerli teknolojileri farklı bir biçimde denemiş oldu.

Bakan Soylu Bayraktar SİHA'yı yönetti VİDEO

İHA KULLANDI

Soylu'nun ziyaretindeki bir diğer durak da Bayraktar İHA'larının sergilendiği alan oldu. Soylu burada Özellikle Afrin'de kullanılan ve terörle mücadelede büyük bir güç olan Bakyar İHA'ları kullandı, teknik detaylara ilişin bilgiler aldı.

YERLİ HELİKOPTERE DENETİM

Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri olan T-625'in de kokpitine geçen Soylu, burada denetimler yaptı, yeni helikopteri yerinde inceledi.

ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ