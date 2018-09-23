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İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, bugün son gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gezildi. Soylu yerli ve milli araçlar ile sistemleri inceledi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 16:27..
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İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

SİMÜLASYONU DENEDİ

Festival alanındaki standları tek tek gezen Soylu, burada alanlarda kurulan V-AR teknolojili simülasyonları denedi. Gözlük takarak 3D deneyim yaşayan Soylu, yerli teknolojileri farklı bir biçimde denemiş oldu.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Bakan Soylu Bayraktar SİHA'yı yönetti VİDEO

İHA KULLANDI

Soylu'nun ziyaretindeki bir diğer durak da Bayraktar İHA'larının sergilendiği alan oldu. Soylu burada Özellikle Afrin'de kullanılan ve terörle mücadelede büyük bir güç olan Bakyar İHA'ları kullandı, teknik detaylara ilişin bilgiler aldı.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

YERLİ HELİKOPTERE DENETİM

Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri olan T-625'in de kokpitine geçen Soylu, burada denetimler yaptı, yeni helikopteri yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Bayraktar İHA'nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra "İnsansız Sualtı Sistemleri"nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

"TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARIYIZ"

Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde "umut", gözünde "aydınlık" olduğunu ifade eden Soylu, "Allah'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, orta okulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu TEKNOFEST'te

Festival kapsamında yapılan İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul Gedik Üniversitesi ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

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