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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

Terör örgütü PKK'ya lanet yağdıran Bakan Soylu, örgütün 11 aylık bebeği şehit ettiğini söyledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 12:38..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'te katıldığı POMEM mezuniyet töreninde gündemi değerlendirdi.

DUYGUSAL ANLAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 11 aylık bebek ile annesinin şehit edildiğini hatırlatan Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

BU TOPRAKLAR PKK'YA MEZAR OLACAK

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Süleyman Soylu, Avrupa ve Amerika tarafından desteklenen teröristlere bu toprakların mezar olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları VİDEO

ŞEHİDİN EŞİ: VATAN SAĞOLSUN

Olayın hemen ardından şehidin eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile telefonda görüştüğünü de anlatan Bakan Soylu, Serkan Karakaya'nın çelik gibi bir irade sahibi olduğunu belirterek kendisine "Vatan sağolsun" dediğini söyledi.

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