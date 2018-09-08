İdil Fırat'ın babası düğüne katılmayacak

Kına törenine taht ile gelerek adından söz ettiren İdil Fırat, oyuncu Mert Fırat ile bu akşam Çeşme Alaçatı'da evleniyor. Ancak gecenin olayı, baba Önder Fırat'ın düğüne katılmayacak olması. Çünkü baba Fırat, kızına çok öfkeli.

NİŞANA DA KATILMADI

Evlilik kararının hızlı alındığına inanan işadamı, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" dedi. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girdi.

İdil Fırat'ın kına gecesi VİDEO



