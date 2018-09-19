Günlerdir dünyanın gözü kulağı İdlib’de yaşanan saldırılardaydı. Rusya ve rejim güçleri İdlib’in güneyine hava saldırıları düzenledi. Soçi'de alınan çatışmasızlık kararı İdlibe bir nebze de olsa umut ve mutluluk aşıladı.

İdlib’de yüzler gülmeye başladı ViDEO



YÜZLER GÜLÜYOR

Türkiye’nin yoğun siyasi diplomasisi sonucunda geçtiğimiz gün Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib ile ilgili anlaşmaya varıldı. Saldırıların durması İdlib halkı tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı.

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı ve savaştan bir hayli hasar gören İdlib’de vatandaşlar zor şartlar altında yaşamlarına devam ediyor. İdlib kent merkezinde yaşanan saldırılar esnasında birçok binanın enkaz haline geldiği görülüyor. Kent merkezinde günlük yaşamın olağan seyrinde devam ettiği İdlib’de yoğun güvenlik önlemleri de devam ediyor. Kentin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları bulunuyor.