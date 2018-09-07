İdlib'den kaçışlar başladı

İran ve Rusya'da aldığı destekle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan Esad rejiminin yeni hedefi İdlib.

KENTTE KORKU HAKİM

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği İdlib'de, insanlar büyük bir panik içerisinde.

KAÇIŞ BAŞLADI

Esad rejiminin katliam yapma ihtimaline karşı eşyalarını toplayarak bölgeden ayrılan yüzlerce insan, evlerini ve akrabalarını geride bıraktı.

İdlib'i terk etmeyenler ise evlerinin altındaki sığınaklara yemek ve su stoklamaya başladı.

Savaşa hazırlık yapılan kentte, kimyasal saldırılara karşı da önlemler alınıyor.

İdlib'den kaçan insanlar objektiflere böyle yansıdı: