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İdlib'e bombardıman sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

AA | 28.12.2017 - 16:49..
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Esad rejimi silahsızlanması planlanan alanda bombardımanını artırdı. İdlib'de hava saldırısı gerçekleştiren rejim uçakları, harabe arasında sağlam kalan sivil binalarını da bombaladı.

İdlib'e bombardıman sürüyor - GALERİ

İdlib'e bombardıman sürüyor

12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Beyaz Baretliler'den aldığı bilgiye göre, muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib ilinin Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin köyleri çok sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu.

İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde 11, Temaniye beldesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İdlib'e bombardıman sürüyor

REJİM UÇAKLARI BOMBALADI

Yusuf, "Rusya ve Beşar Esad rejimine bağlı savaş uçakları sabah saatlerinden beri sivil yerleşim birimlerini yoğun şekilde bombalıyor. Sadece Temaniye beldesine 10'dan fazla uçak saldırısı ve 150'den fazla roket saldırısı yapıldı. Ayrıca saldırılarda uluslararası sözleşmelere göre kullanılması yasak vakum bombalar kullanılıyor." diye konuştu.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini aktaran Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İdlib'e bombardıman sürüyor

SİLAHSIZLANMA BÖLGESİNDE GERİLİM

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine bu hafta başından itibaren düzenlenen hava saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta rejimin ve destekçilerinin hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

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