İdlib'e yeni hava saldırısı

Suriye iç savaşının düğümünün çözüleceği yer olan İdlib'e, bugün yeni hava saldırıları düzenleniyor. İran'ın başkenti Tahran'daki kritik Türkiye, Rusya ve İran liderlerini bir araya getirecek zirvenin başlamadan saatler önce, saldırı haberleri geldi.

Suriye'de 2 Suriye ve 3 Rus uçağının İdlib'i vurduğu açıklandı. Rejim ile Rus uçaklarının muhalif bölgelere bombardıman altına aldığı belirtildi.

MUHALİF BÖLGELERE BOMBARDIMAN

İki Suriye ve üç Rus savaş uçağı, İdlib'in güneyindeki farklı noktaları bombardımana tutuyor.

Yerel kaynaklar, Han Şeyhun, El Habit, Tel Assas, Kefr Zeyta ve Kfr Ayn gibi noktalar hedef alındığını bildiriyor. Patlama seslerinin duyulduğu El Habit'te en az bir can kaybı, çok sayıda yaralı var.