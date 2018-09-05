İdlib'e yeni saldırı: Rejim vuruyor

Dün Rus savaş uçakları, ABD'nin tüm karşı çıkmalarına karşın 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü duyurdu.

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye'ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.

REJİM GÜÇLERİNDEN KARA SALDIRISINA HAZIRLIK

Suriye ordusu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine top ateşi açarken, muhalifler ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Cisr el Şuğur kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Bölge, İdlib'in batısında yer alıyor.

Rusya İdlib'e hava saldırısı düzenledi VİDEO

DÜN DE RUSYA VURDU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi Rami Abdel Rahman dün yaptığı açıklamayla Rusya'nın İdlib'i vurmaya başladığını duyurmuş "Rus savaş uçakları 22 günlük aranın ardından İdlib'i yeniden vurmaya başladı" açıklamasını yapmıştı.

İDLİB HALKI TEDİRGİN

Rejim güçlerinin Suriye operasyonu başlama sinyalleri gösterirken durumdan en çok etkilenenler Suriye halkı oldu. Özellikle İdlib'de tahliyelerden faydalanamayan göçmenler Esad rejiminin saldırılarına karşı göç hareketine hazırlanırken, bölgeyi terk etmeye hazırlanan göçmenler Kuzey'deki güvbenli bölgelere doğru hareket ediyor.

BM raporları ile Türkiye'nin araştırmaları neticesinde olası bir İdlib operasyonunun 3,5 milyon kişiyi mülteci pozisyonuna düşürmesi bekleniyor.