İdo Tatlıses isminin anlamını açıkladı

İdo Tatlıses, önceki gün bir otelde sahne aldı. Tıklım tıklım dolan otelin sahnesinde sevilen şarkıları söyleyen İdo Tatlıses konserinin ortalarına doğru ilginç bir açıklamaya imza attı.

"İBRAHİM VE DERYA'NIN OĞLU"

"Bazıları bana İdris falan diye sesleniyor. Herhalde ismimi İdris'in kısaltması sanıyorlar. Halbuki alakası yok. İdo'nun açılımı İbrahim ve Derya'nın oğlu… Bende küçükken vapur deniz otobüsü falan sanıyordum. Benim adım İdris falan değil, bildiğiniz İdo… Okunduğu gibi yazılıyor işte." diyen Tatlıses bu sözlerinin ardından programına kaldığı yerden devam etti.