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İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 14:15..
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TT,

İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile biten ilişkisi ve bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"KONUŞARAK AYRILDIK"

asemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini şu sözlerle özetledi: "Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna...Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMAYACAĞIM"

İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" yanıtını verdi.

Halhalı ile dikkat çeken Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.

İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

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