taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.622
USD
3,7486
EURO
4,6601
ALTIN
163,88
PETR
70,7200

İdo Tatlıses'ten sevgilisine sürpriz parti

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli ile önceki gece Maslak'ta görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

İbrahim Tatlıses'in aşık olunca romantikleşen oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü sadece kutlamakla kalmadı. Önce sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaşan İdo Tatlıses, sonra sevgilisinin şerefine özel bir parti düzenledi.

"ÇOK SEVİYORUM ABİ"

Yasemin Şefkatli'ye özel tasarım bir yüzük hediye eden İdo Tatlıses, gecenin sonunda mekandan çıkarken, 'Çok seviyorum abi' dedi. Evlilik sorularına da cevap veren Tatlıses, Yasemin'den evlilikle ilgili bir ışık beklediği imasında bulundu.

İdo Tatlıses'ten sevgilisine sürpriz parti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

183
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

70
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

234
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

175
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

83
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

171
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM