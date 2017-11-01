İGDAŞ mühendisinden doğalgazda tasarruf tüyoları

Soğuk havaların hissedilmeye başlamasıyla birlikte yüksek fatura ödemekten korkan çoğu doğalgaz kullanıcıları, çareyi evin kullanılmayan odalarının peteğini kapatmakta buluyor.

"BİR ODANIN PETEĞİNİ KAPATARAK TASARRUF EDEMEZSİNİZ"

Vatandaşların evin bir odasını soğuk, diğerini sıcak tutarak tasarruf ve konforlu bir ısınma yapamayacağını belirten İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, "Önemli olan odalarımızı konfor sıcaklığında tutmaktır. Örneğin salonu 20, başka bir odayı 18, sürekli kullandığımız bir odayı da 22 derecede tutmak doğru bir ısınma yöntemdir. Bir odanın peteğini kapatıp diğer odayı ısıtarak tasarruf elde etmek mümkün değildir." dedi.

"EVDEN ÇIKARKEN KOMBİYİ KAPATMAK EKSTRA MALİYET DOĞURUR"

Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmanın ekstra maliyetler doğuracağına dikkat çeken Sabri Doğan, şu önerileri yaptı:

"Kapatmak yerine kombimizi daha düşük bir ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı bir oda termostatı varsa bunun derecesi düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışması sağlanabilirsiniz. Bu durumda ev tamamen soğumaz. Kombiyi tüm gün kapattığımız zaman hem evimiz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyumuz tamamen soğuyacaktır. Akşam açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecektir. Bu bir tasarruf yöntemi değildir. Odaları tamamen soğutmaktansa belli bir sıcaklığa düşürerek daha faydalı bir ısıma sağlayabiliriz."

"YÜZDE 60 TASARRUF MÜMKÜN"

Sabri Doğan, doğalgaz kullanıcılarının alınacak önlemlerle faturadan yüzde 60’a varan tasarruf sağlayabileceklerine dikkat çekti ve ekledi:

"Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler, evlerimizi peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir. Ayrıca, peteklerin arkasından bir ısı kaybı olur. Bunlar da ısı yalıtım plakalarıyla engellenebilir.

ODA TERMOSTATI İLE ODALARIN GEREKSİZ ISINMASI ÖNLENEBİLİR

Oda termostatı vetermostatik vanalar kullanarak istediğimiz konfor sıcaklığında odalarımızı gereksiz ısıtmayarak da tasarruf elde edebiliriz. Bu basit önlemlerle yalıtımla sağladığımız yüzde 40’lık avantaja yüzde 20’yi de ilave edersek doğalgaz tüketiminde toplamda yüzde 60’a varan bir tasarruf sağlanacaktır."

"HER BİR DERECELİK FAZLA ISITMA YÜZDE 6'LIK EKSTRA MALİYET"

Oda termostatı ve termostatik vanalarla evlerin ideal sıcaklıkta tutulabileceğini belirten Doğan, cihazın ideal sıcaklığa ulaştığında kapanacağını ve ekstra bir ısınmanın önüne geçileceğini söyledi.

Her bir derecelik fazla ısıtmanın yüzde 6'lık ekstra bir maliyete neden olduğunu vurgulayan Doğan, "Örneğin 22 derecede tutmak istediğiniz bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12’lik fazla bir faturaya neden olursunuz." dedi.

"BAKIM YAPTIRILMASI GEREKİR"

Kış öncesi doğalgaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırılması gerektiğini vurgulayan Doğan, vatandaşların havalandırma menfezlerini kapamamaları gerektiğini söylerken, "Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için kesinlikle İGDAŞ’ın tesisatı işletmeye aldığı günkü şartları kesinlikle bozmaması ve değiştirmemesi gerekiyor. Kullanıcı doğalgaz tesisatına asla müdahale etmemeli, cihaz iptali ve ilavesi yapmamalıdır. Baca ve cihaz bakımını belli periyotlarla yaptırmalıdır. Hatalı işlem yapılırsa karbonmonoksit zehirlenmeleri, patlamalarla karşılaşılabilir." dedi.