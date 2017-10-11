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İHA'ların kıskacında Afrin var

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Afrin'deki faaliyetleri İHA'lar tarafından takip ediliyor.

11.10.2017 - 21:03
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İHA'ların kıskacında Afrin var

İdlib'de güvenliğin sağlanması için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yanda da Afrin operasyonu için bölgedeki hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA'LAR TAKİPTE

İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde intikale devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i de kıskacı altına almış durumda. Afrin üzerinde gün boyu uçan İnsansız Hava Araçları, PYD'nin her türlü faaliyetini havadan takip ediyor.

İHA'ların kıskacında Afrin var

MEVZİLER TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Günde 46 saat görüntü kaydeden İHA'lar gerekli istihbarat çalışmalarını havadan izleyip, yeni bir mevzinin kazılıp kazılmadığını tespit ediyor.

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