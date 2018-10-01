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İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

İHH, Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından krizin merkez üssü Palu’ya ulaşarak acil yardım çalışmalarına başladı. İHH, 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 17:26..
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 1500’e yaklaştı.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bölgede 1400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor. Palu'da binlerce kişinin yaralandı, birçok ev de büyük hasar gördü.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı VİDEO

Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü. Yapılan çalışmaların ardından havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

2 BİN MAĞDURA ACİL YARDIM

Cuma günü Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar 1500’e yakın kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH Acil Yardım Ekibini bölgeye gönderdi. İHH ekibi, çalışmaları koordine etmek üzere ulaşım şartlarının zor olmasından dolayı 3 günlük bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk etapta 2 bin kişiye gıda ve barınma malzemesi dağıttı.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

DESTEKTE BULUNMAK İÇİN

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.

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