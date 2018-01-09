İHH'dan uyuşturucu ve madde bağımlılığına savaş

Çağın en büyük sorunlarından olan uyuşturucu bağımlılığı ailemizi, çocuklarımızı ve yakınlarımızı tehdit ediyor. Her geçen gün sinsice yayılan uyuşturucuya karşı devletin aldığı sıkı önlemler ile birlikte İHH'da harekete geçti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ sloganıyla 31 ayrı şehirde uyuşturucu ile mücadele konferansları başlatıyor.

BİLGİLENDİRME KONFERANSLARI YAPILACAK

İHH İnsani Yardım Vakfı, ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında Türkiye’de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyen bir dizi konferans serilerine başlıyor.

İHH, Türkiye’nin uyuşturucu bağımlılığı ve suç oranının yüksek olduğu 47 şehrin 31’inde konferanslar düzenleyerek uyuşturucu sorunu ve madde bağımlılığı ile alakalı farkındalık oluşturmak ve bunlarla mücadele için bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

UZMANLAR İLE ÇALIŞILACAK

Konferanslar; illerdeki il sağlık müdürlükleri, akademisyenler, üniversiteler, gazeteciler, belediyeler ve ilgili tüm kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan konferansların ilki 11 Ocak Perşembe günü Trabzon’da yapılacak.

Türkiye genelinde konferans verilerek farkındalık oluşturulacak olan iller listesi ise şu şekilde:

Bursa, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Manisa, Denizli, Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, Samsun, Tokat, Van, Yalova, Balıkesir, Diyarbakır, Kocaeli, Bilecik, Aydın, Urfa, Isparta ve Çankırı.