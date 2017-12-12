IKBY, 15 bin Ezidi Peşmergeyi kovdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den meydana gelen ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere başlattığı operasyonun ardından Sincar'daki Peşmerge güçlerine "kendilerince belirlenen bölgelere çekilmeleri talimatı" verdiklerini ancak söz konusu bölgede bulunan Ezidi peşmergelerin bu talimatı yerine getirmediğini söyledi.

MAAŞ SİLAH VE MÜHİMMAT KESİLDİ

Bu gelişmenin ardından Kasım Şeşo komutasındaki Şengal (Sincar) ve Haydar Şeşo komutasındaki Ezidhan Savunma Gücü ile her türlü bağlarını kestiklerini kaydeden Hikmet, "Her iki komutanlık da Haşdi Şabi ve Irak ordusuyla kalmayı tercih etti." dedi.

Öte yandan Ezidhan Savunma Gücü Komutanı Haydar Şeşo ise 16 Ekim'deki askeri operasyonlardan önce Erbil yönetimi tarafından kendilerine maaş, silah ve her türlü mühimmatın gönderildiğini ancak Haşdi ve Irak ordusunun bölgeye gelmesiyle birlikte durumun tersine döndüğünü ifade etti.

HAŞDİ ŞABİ İLE ORTAK HAREKET İTHAMI

"Peşmerge Bakanlığı, Şengal'den (Sincar) çekilme kararı aldı ancak biz bölgelerimizden çıkmadık." diyen Şeşo, "Bunun üzerine Peşmerge Bakanlığı, bizi Haşdi Şabi ile ortak hareket etmekle itham etti. Bunu gerekçe göstererek birden her türlü yardımı kesti." diye konuştu.

Şengal Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo da, Erbil'in "Sincar'dan çekilme" kararını uygun görmeyip kendi bölgelerini korumaya devam ettiklerini, bu sebepten dolayı Haşdi Şabi ile ittifak içerisine girdikleri suçlamasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"DOĞRU BİR KARAR DEĞİL"

Haşdi Şabi ile ittifak içerisinde oldukları iddialarının gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Şeşo, maaş ve askeri yardımların kesilmesinin doğru bir karar olmadığını sözlerine ekledi.