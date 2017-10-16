IKBY: Bazı yetkililer Peşmerge'ye ihanet etti

Tüm Peşmerge ve komutanlara yerlerinde kalıp savaşma çağrısı yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, bu çatışmaların sorumlusunun Abadi hükümeti olduğunu ve bunun için ağır bir bedel ödeyeceklerini söyledi.

"BAZI YETKİLİLERİN İHANETLERİNE RAĞMEN..."

Iraklılara, “İran Devrim Muhafızları Ordusu birliklerine ve bazı yetkililerin ihanetlerine rağmen Kürt halkına Peşmergelerin kahramanca savunma yaptığının garantisini veriyoruz. Bu komplolar başarısız olacak ve halkımızın iradesi galip gelecek.” diye seslenen Hawrami’nin Twitter'dan yaptığı diğer paylaşımları ise şöyle:



Kerkük'ten kaçan ve ağlayarak röportaj veren peşmerge

"HAŞDİ ŞABİ ABD'NİN VERDİĞİ AĞIR SİLAHLARI KULLANIYOR"

"Haşdi Şabi birlikleri IŞİD ile mücadele etmeleri için ABD'nin Irak’a ve Haşdi Şabi’ye verdiği ağır silahlar ve mühimmatları kullanıyor. Maalesef bazı IKBY yetkilileri Kürdistan’a ve Peşmerge güçlerine bulundukları önemli cepheleri terkedip, Kosrat Rasul’u yalnız bırakarak ihanet etmiştir."

PKK'lı teröristler ise ABD'nin verdiği Hummer'larla Kerkük'te devrede