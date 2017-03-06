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IKBY: PKK Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY, terör örgütü PKK'nın Suriye'den Irak'ın Sincar ilçesine ağır silahlarla konuşlanmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

06.03.2017 - 01:22
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IKBY: PKK Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığınca, PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı ve örgüt hakkındaki son gelişmelere ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

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PKK'nın Irak-Suriye sınırı üzerindeki askeri hareketliliğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK, Suriye'den ağır silahlarla Kürdistan Bölgesi'nde tansiyonu yükseltmek için Hanesur (Sincar'a bağlı köy) ve sınır bölgesine güç takviyesi yapmaya devam ediyor. Örgüt, IKBY ve Ezidi halkının iradesi dışında Sincar'da konuşlandı. Kürdistan Bölgesi, hiçbir suretle yasal olmayıp, silahlı bir bölgenin kurulmasına müsaade etmeyecektir. Kürdistan Bölgesi, PKK militanlarının Sincar'dan çekilmesi çağrısını yineliyor."

IKBY: PKK Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor

Açıklamada, Peşmerge Bakanlığının, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Sincar'daki Ezidilerin güvenliğinin sağlanması için verilen çabalar kapsamında şimdiye kadar 8 bin Ezidi savaşçıyı bünyesine aldığı ve daha fazlanın alınmasını için de görüşmelerin devam ettiği bilgisi aktarıldı.

HAŞDİ ŞABİ'NİN PKK DESTEĞİ

Sincar'da konuşlanan PKK üyelerine İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi güçlerinin mali destek vermeye devam ettiği ifade edildi. 
Terör örgütü PKK, geçen Cuma günü Sincar'ın Sinun kasabasındaki Hanesur köyüne geçmek isteyen Peşmerge güçlerine saldırı düzenlemişti.

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IKBY: PKK Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor

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