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IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

IKBY'de yıl içinde yaşanan siyasi gerilim, yerini ekonomik krize bırakırken bu krizler geleneksel olarak düzenlenen güzellik yarışmalarını bile vurdu.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 09:01..
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IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan siyasi temelli krizler, devamında belli başlı çözülemez problemler getirdi. Özellikle bölgede yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle maaşlar dahi ödenemezken, bu kriz silsilesi kendi içerisinde bir sorunu daha doğurdu.

IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

GÜZELLİK YARIŞMALARI YAPILAMIYOR

IKBY'nin Turizm Kurulu Müdürü Sirwan Tofiq, 2017 yılı için güzellik kraliçesi seçiminin bu yıl yapılamayacağı, seçimi yapılması zamanının geçtiğini ve  bu durumun da sebebinin yaşanan krizler olduğunu söyledi.

Sirwan Tofiq, “Şu an bir güzellik kraliçesi yok ve yarışma için süre uzatılmayacak” dedi.

IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi
(Fotoğraf Rudaw)

BELKİ 2018 YILINDA...

Yarışma için tüm hazırlıkların yapıldığını ve adayların bile başvurusunun alındğını belirten Tofiq, "Yaşanan bu krizlerin neden olduğu aksaklılar bu yıl organizasyonun yapılmasına el vermeyecek." dedi.

IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

Geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada kraliçe tacını Jalya Sirwan takmıştı. Yarışma, Babylon şirketi tarafından, Turizm Kurulu’nun gözleminde yapılmıştı.

IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi(Fotoğraf Rudaw)

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