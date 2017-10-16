IKBY'deki gayri meşru referandum

Irak parlamentosundaki Sünni ve Şii siyasi blokların, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayri meşru referandum nedeniyle ilk kez ortak bir pozisyonda birleştiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Iraklı parlamenterler, meclisin Başbakan Haydar el-İbadi'ye IKBY'nin planlarını suya düşürmek ve devlet egemenliğinin tüm bölgelerde yeniden kurulmasını sağlamak için yetkiler verdiğini söyledi.

"REFERANDUM DEAŞ'TAN DAHA TEHLİKELİ"

Irak Meclisi'nin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu üyesi Muvaffak er-Rabii, "Parlamentodaki siyasi gruplar, referandumun, DEAŞ'tan daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. DEAŞ askeri güçle yok edilebilir. Ancak ayrılık, ülkeyi karanlık bir tünele çekecek büyük problemlerin başlangıcıdır." dedi.

Sünni siyasi bloğun da referandumu reddettiğini, Başbakan İbadi'ye ülkenin tamamında kontrolü sağlamak için gereken adımları atma yetkisi verdiğini belirten Rabii, "Sünni siyasi grupların çoğu referandum konusunda (Şii) Ulusal Koalisyonla aynı pozisyonda."diye konuştu.

MUHALİFLER VE HÜKÜMET ORTAK NOKTADA

Sadece Sünni gruplarla değil, bazı muhalif Kürt siyasi gruplarla da bir yakınlaşmanın söz konusu olduğunu kaydeden Rabii, "Referandum sonrası süreç hakkında fikir alışverişi yaptık. IKBY'nin 25 yıllık kazanımlarını ve imtiyazlarını kaybetme endişelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin başkanlığındaki Irak Ulusal Koalisyonu üyesi Abdulkerim Abtan ise, Irak'ın birliğini korumak, parçalanma çabalarını boşa çıkarmak için Sünni güçler ile Şii siyasi grupların aynı pozisyonda bir araya geldiğini belirtti.

"Siyasi güçlerin ulusal tarafları referandum karşıtlığı konusunda birleşti. Çünkü ülkeyi iç savaşa sokabilecek bir durum bu." diyen Abtan, merkezi hükümetin geri adım atmayacağını, havalimanları, sınır kapıları ve tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamak yoluyla ülke egemenliğinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.





