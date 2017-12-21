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IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, IKBY ve Irak'ın güneyinde meydana gelen gösterilere ilişkin ülkedeki vatandaşlarını uyardı

AA | 21.12.2017 - 10:25..
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler nedeniyle vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK UYARDI

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, IKBY'de 18-19 Aralık'ta meydana gelen gösterilerin şiddete dönüşmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu hatırlatıldı.

Irak'ın güneyindeki vilayetlerde de toplumsal hareketlenmeler olduğu belirtilen açıklamada, barışçıl gösterilerin kısa süre içinde şiddetli eylemler haline gelebileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Irak'ta yaşayıp seyahat eden ABD vatandaşlarının güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri istendi.

IKBY'DE HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye'de bazı öğretmenlerin "yolsuzluk ve geciken maaşları" gerekçe göstererek hafta başında başlattığı protesto kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

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