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IKBY'deki seçim hazırlıkları ertelendi

Kerkük operasyonu ile büyük bozguna uğrayan Barzani seçim hazırlıklarını askıya aldı.

18.10.2017 - 19:58
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Irak ordusunun başlattığı Kerkük operasyonuyla Irak özel harekat askerleri, Kerkük valilik binasına girdi. Kent merkezindeki valilik binası çatışma olmaksızın kontrol altına almıştı.

HAZIRLIKLAR ERTELENDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirdi.

IKBY'deki seçim hazırlıkları ertelendi

HİÇBİR ADAY BAŞVURUDA BULUNMADI

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

BARZANİ 1 KASIM'I İŞARET ETMİŞTİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini duyurmuştu.

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