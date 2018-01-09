İki gaziyi darbedenler için iddianame hazırlandı

Ankara'da 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 saldırgan tarafından dövülmüştü.

Terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 5 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İSTENEN CEZALAR

Gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek'in, "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılamadan" "kasten yaralamadan", "mala zarar verme", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından 24 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Tamer Görkem'in de "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "T.C. Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama," ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU

Sol bacağını kullanamayan İbrahim Kızılkaş’ın kullandığı engelliler için özel yapım 06 EF 2415 plakalı otomobilin içinde bulunan eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş, belden aşağısı tutmayan arkadaşı gazi Muzaffer Oktay, annesi Kadriye Oktay, kız kardeşi Gamze Oktay Eskişehir yolunda ilerlerken plakası belirlenemeyen ticari araç içerisindekilerle yol verme tartışması yaşadı.

YOL VERME TARTIŞMASI

Bir AVM’nin önünde ticari araçla önlerini kesen 4 kişi gazi ve ailelerinin bulunduğu otomobili tekmelemeye başladı. Saldırganlardan kaçan gaziler ve ailelerinin bulunduğu otomobil yaklaşık 3 kilometre sonra yol kenarındaki bir benzin istasyonuna girerek buraya sığınmak istedi. Ancak arkalarından takip eden öfkeli 4 kişi ticari araçlarından inerek gazilerin bulunduğu otomobilin camlarını kırmaya başladı.

GAZİLERE SALDIRDILAR

Gazi Muzaffer Oktay’ı otomobilin içerisinde, İbrahim Kızılkaş’ı ise koltuk değnekleriyle ayakta durmakta zorlanmasına aldırış etmeden otomobilin dışına çıkartarak darbettiler.

Bu sırada otomobilden inerek olayı durdurmaya çalışan aileleri ve henüz 2 yaşındaki çocuklarına da saldıran öfkeli grubu benzin istasyonu çalışanları güçlükle durdurabildi.

Yol verme tartışmasında 2 gazi ailesine saldırdılar VİDEO